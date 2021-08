FÓRMULA E: HORÁRIOS E CAMPEONATO | AutoSport

Está a chegar o grande momento da temporada 2021 de António Félix da Costa. Depois de treze provas disputadas, são dezoito os pilotos que matematicamente podem ainda alcançar o título Mundial de Fórmula E. Um número que mostra bem a competitividade de todas as equipas deste campeonato. O atual campeão em título, António Félix da Costa, chega a esta última prova, em Berlim, com uma oportunidade de revalidar o título Mundial.

O programa do fim-de-semana tem inicio 6ª feira, com uma sessão de treinos livres, já no sábado tem lugar a qualificação e a corrida, com duração de 45 minutos mais uma volta, com inicio marcado para as 13h (hora portuguesa) e transmissão em direto no Eurosport 2 e na Eleven Sports. No Domingo a dose repete-se, com a decisiva e última corrida da época, sempre com transmissão em direto no Eurosport 2 e Eleven Sports, a partir das 14h30.

Horário:

Sábado:

Qualificação: 09h00

Corrida: 13h00

Domingo:

Qualificação: 10h30

Corrida: 14h30



Classificação do Mundial de Fórmula E:

Nyck de Vries – 95 pontos Robin Frijns – 89 pontos Sam Bird – 81 pontos Jake Dennis – 81 pontos António Félix da Costa – 80 pontos Alex Lynn – 78 pontos Nick Cassidy – 76 pontos Mitch Evans – 75 pontos Edoardo Mortara – 74 pontos Rene Rast – 72 pontos

Calendário Fórmula E – 2021