Fórmula E: Horários do E-PRIX DO MÉXICO | AutoSport

A terceira ronda do campeonato do mundo de Fórmula E de 2022 tem como palco a cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodriguez, depois das duas primeira rondas do ano.

Edoardo Mortara é o líder do campeonato, com os três primeiros classificados após as duas rondas da Arábia Saudita separados por 5 pontos.

António Félix da Costa não conquistou pontos nas primeiras corridas e tem no México uma jornada crucial para recuperar terreno. As votações do FanBoost já estão abertas e o leitor pode votar no piloto português, aqui.

Eis os horários para este fim de semana:

Sábado, 12 de fevereiro

14h00 – 14h30 : Treino Livre 1

15h50 – 16h20 : Treino Livre 2

17h40 – 19h00 : Qualificação direto

21h50 – Corrida: Ronda 3

Classificações:

Equipas

1 Rokit Venturi 58 Pts

2 Mercedes-EQ Formula E Team 57 Pts

3 Avalanche Andretti Formula E 27 Pts

…

7 Ds Techeetah 12 Pts

Pilotos

1 Edoardo Mortara 33pts

2 Nyck de Vries 29 Pts

3 Stoffel Vandoorne 28 Pts

…

16 António Félix Da Costa 0 Pts