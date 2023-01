Fórmula E: Horarios do E-Prix de Diriyah | AutoSport

A ação em pista para o ePrix de Diriyah começa já hoje, quinta-feira, com o shakedown e o primeiro treino livre. Teremos jornada dupla com uma corrida na sexta e outra no sábado.

Com 21 curvas, o Circuito Diriyah de 2,495 km contorna as históricas muralhas da cidade, Património Mundial da UNESCO. Os pilotos enfrentam uma volta desafiante logo desde a linha da meta, pois o primeiro sector técnico leva à vertiginosa descida com uma sequência de curvas e contracurvas em sucessão rápida. A pista é um verdadeiro teste de gestão e estratégia energética com uma longa reta para fechar a volta. Foi o primeiro palco a receber uma corrida noturna na Fórmula E em 2021 e o primeiro piloto a vencer nesta pista foi António Félix da Costa, em 2018, ele que repetiu a presença no pódio em 2021 (terceiro lugar na corrida 2).

Eis os Horários para o fim de semana:

26/01 – Quinta

14:55 – 15:45 – Treino Livre 1

27/01 – Sexta

10:25 – 11:15 – Treino Livre 2

12:40 – 13:55 – Qualificação

17:03 – 18:30 – Corrida

28/01 – Sábado

10:25 – 11:15 – Treino Livre 3

12:40 – 13:55 – Qualificação

17:03 – 18:30 – Corrida