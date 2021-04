Fórmula E: Horários de Valência

A Fórmula E regressa este fim de semana para mais uma ronda do Campeonato do Mundo. O circuito espanhol Ricardo Tormo, Valência, acolhe esta dupla jornada que promete muita ação. O circuito Ricardo Tormo em Valência é bem conhecido dos amantes do automobilismo, ainda que para este fim-de-semana na Fórmula E, o layout tenha sofrido ligeiras alterações. Serão um total de quinze curvas, com um total de 3.376km de perímetro.

O programa do fim-de-semana é semelhante ao habitual com duas sessões de treinos livres marcadas para a manhã de sábado, seguidas da qualificação.



A corrida terá lugar a partir das 14h00, com transmissão em direto no Eurosport e na Eleven Sports. No domingo a dose repete-se com nova qualificação, seguida de corrida, com duração de 45 minutos acrescidos de uma volta. Esta corrida de domingo volta a ter tramsissão em direto tanto no Eurosport como na Eleven Sports, a partir das 13h00.

Sábado, 24 de abril

Treino Livre 1 06:20 : 07:05

Treino Livre 2 08:15 : 08:45

Qualificação 10:00 : 11:00

Corrida (45 min+1v) 14:04 : 15:00

Domingo, 25 de abril

Treino Livre 1 07:00 : 07:45

Qualificação 09:00 : 10:00

Corrida (45 min+1v) 13:04 : 14:00

Classificação Fórmula E: