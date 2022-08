Fórmula E: Horários da grande final da época | AutoSport

A 8ª época do Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA vai terminar com duas corridas na Coreia do Sul sendo a primeira vez que a cidade de Seul recebe uma prova desta competição. Além do título mundial ser decidido este fim de semana, a Fórmula E ainda comemora a 100ª corrida e será a despedida da atual geração de monolugares, os Gen2.

Stoffel Vandoorne lidera o campeonato assim como a Mercedes-EQ, podendo a estrutura que está de saída, conquistar consecutivamente os campeonatos de pilotos e equipas. O piloto belga aumentou a sua vantagem para 36 pontos em relação ao rival mais próximo Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) durante o fim de semana do E-Prix de Londres, tendo visto os restantes concorrentes mais próximos falharem.

As votações para o Fanboost estão abertas (aqui) para os fãs poderem ajudar o seu piloto preferido.

Horário:

13 agosto

00:00 – Treino Livre 1

01:50 – Treino Livre 2

03:40 – Qualificação

08:00 – Corrida (ronda 15 de 16)

14 agosto

01:30 – Treino Livre 3

03:40 – Qualificação

08:00 – Corrida (ronda 16 de 16)