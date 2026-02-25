Fórmula E: Gen4 passarão a ter Jokers de desenvolvimento

A FIA e a Fórmula E preparam uma mudança significativa no modelo de desenvolvimento técnico para a era Gen4, substituindo o atual sistema de homologação bienal por um modelo baseado em “tokens”. A medida pretende dar maior flexibilidade aos construtores, sem comprometer o controlo de custos.

Até agora, os fabricantes apenas podiam re-homologar componentes de hardware de dois em dois anos, o que significava que eventuais erros de conceção tinham de ser suportados durante duas temporadas completas, salvo em casos relacionados com fiabilidade. Com a chegada dos monolugares Gen4, a filosofia será diferente.

Cada construtor passará a dispor de um número fixo de tokens para todo o ciclo regulamentar da Gen4. Cada componente do sistema de propulsão — como MGU, inversor ou caixa de velocidades — estará associado a um determinado número de tokens. Sempre que um fabricante homologar uma evolução de hardware, consumirá parte dessa quota. As atualizações de software, contudo, continuarão livres e poderão ser introduzidas corrida a corrida.

O objetivo é permitir intervenções mais direcionadas e graduais, evitando a necessidade de desenvolver praticamente um novo carro a cada dois anos. Ainda assim, o número limitado de tokens impedirá uma reformulação total do conjunto técnico, garantindo contenção orçamental e equilíbrio competitivo.

A aplicação prática do novo sistema, nomeadamente a sua articulação com eventuais alterações aerodinâmicas ou de carroçaria, permanece por esclarecer. Modificações estruturais poderão influenciar parâmetros como o arrefecimento do sistema elétrico, levantando questões técnicas adicionais.

“Anteriormente, o ciclo de homologação era de dois anos“, explica Vincent Gaillardot, diretor técnico da FIA para a Fórmula E, ao Autosport. “Quando os fabricantes de automóveis homologavam o carro, não tinham a possibilidade de o atualizar por um período de dois anos. Isto significa que, se algo corresse mal, teria de lidar com as consequências durante dois anos.”

“O que os fabricantes de automóveis pediram, e é algo que nós, na FIA, conhecemos muito bem por experiência noutras categorias, é mais flexibilidade para gerir quando querem implementar os seus desenvolvimentos”, continua Gaillardot. “Agora, terão a homologação inicial e um token ou um joker, que lhes permitirá atualizar o MGU, o inversor e a caixa de velocidades quando quiserem, uma vez durante os quatro anos. Para suspensão, sistema elétrico e sistema hidráulico, terão dois jokers. Isto significa que poderão realizar duas atualizações durante o ciclo de quatro anos.”

“Todos os anos, no início da época, faremos uma homologação provisória com jokers. Obviamente, contabilizaremos todos estes jokers no final, o que lhes dá flexibilidade, e a mesma flexibilidade está associada ao limite de custos. Terão a possibilidade de gastar o seu dinheiro e o seu orçamento quando quiserem, relacionado com o desenvolvimento do token.”