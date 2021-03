Fórmula E: Gen 3 será revelada o mais tarde possível

Depois do cancelamento da entrada em cena dos Gen 2 Evo, que deveriam ter ido para a pista este ano, a Fórmula E prepara os Gen 3, a terceira geração de monolugares 100% elétricos.

A organização do campeonato e a FIA querem lançar para o público o novo aspeto do carro o mais tarde possível. O protótipo inicial deverá começar a ser testado no último trimestre deste ano, acreditando-se que um primeiro shakedown será alinhavado para meados de Setembro.

O diretor de campeonatos de pista da FIA, Frederic Bertrand, disse à The Race que “não há pressa nenhuma” em mostrar as primeiras imagens do carro Gen3, que serão mostradas “o mais tarde possível”.

A vontade dos responsáveis é não confundir o público, pois estas máquinas só irão para a pista no final de 2022, com os atuais Gen 2 a terem duas épocas pela frente (a atual e a próxima). Outros dos motivos é que o desenho dos carros não está ainda concluído, um processo que deverá ser finalizado nos próximos tempos.

Questionado sobre qual seria o momento ideal para revelar o Gen3, Bertrand respondeu: “Eu diria que até meados da época oito [2021/22], seria o ideal. Mas eu sou bastante realista e pode ser difícil mantê-lo em segredo até lá. Vamos ver quando é que temos de revelar o desenho. Teremos provavelmente uma primeira exposição para os fabricantes, para que possam ver com o que têm de trabalhar. O momento exacto não é de todo fixo, a primeira coisa que queremos fazer é convergir devidamente e dar tempo aos técnicos para garantir algo que não tenha de ser modificado pelo desenvolvimento técnico.”

“Estamos a finalizar todos os detalhes do desenho agora mesmo para garantir que o estilo fará toda a gente feliz entre a FIA e a FEH [Fórmula E Holdings]”, reiterou Bertrand.

A FIA e a Fórmula E não querem que os carros atuais deixem de ser apelativos, pelo que farão tudo para adiar ao máximo a apresentação do novo desenho.