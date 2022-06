Fórmula E: Gen 3 da Mahindra no Goodwood Festival of Speed | AutoSport

Será a primeira vez que o público poderá ver ao vivo um novo Gen 3 da Fórmula E. O M9Electro da Mahindra irá estar presente no Goodwood Festival of Speed e Nick Heidfeld estará ao volante da nova máquina. A nova geração de carros, mais potente, é aguardada com muita antecipação, para apimentar um pouco mais a competição 100% elétrica. Heidfeld foi piloto da equipa durante três temporadas e depois continuou a desempenhar um papel consultivo depois a partir de 2018, quando pendurou o capacete.