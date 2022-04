Fórmula E: Gen 3 apresentada no Mónaco | AutoSport

Depois de vários meses de espera, a muito esperada Gen 3 da Fórmula E foi apresentada. Com o Mónaco como pano de fundo, os responsáveis pelo campeonato 100% elétrico da FIA mostraram o futuro. Os novos Gen 3, que irão para a pista em 2023, pretendem ser um passo em frente ao nível da performance, mantendo os pergaminhos de arrojo e visão futurista da Fórmula E.

O Gen3 é o primeiro carro de corrida do mundo concebido e otimizado especificamente para corridas em traçados citadinos. Desenvolvido por engenheiros e especialistas em sustentabilidade da FIA e da Fórmula E, o Gen3 é o auge do alto desempenho, eficiência e sustentabilidade. Concebido para mostrar ao mundo que o alto desempenho e a sustentabilidade podem coexistir sem compromissos, o Gen3 é o pioneiro das tecnologias de ponta que farão a transferência da corrida para a estrada.

Embora os programas de desenvolvimento aerodinâmico tenham sido fulcrais para a melhoria incremental da condução no desporto motorizado durante décadas, o lançamento do Gen3 impulsiona a engenharia de software para a frente como um novo campo de batalha para a inovação e competição no desporto motorizado. As atualizações de desempenho do Gen3 serão entregues como atualizações de software diretamente ao sistema operacional avançado incorporado no automóvel.

Sete dos principais fabricantes mundiais de automóveis inscreveram-se na FIA para correr o novo Gen3 na 9ª temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA com testes de pré-época este Inverno. E são: DS Automobiles (França); Jaguar (Reino Unido); Mahindra Racing (Índia); Maserati (Itália); NIO 333 (Reino Unido / China); Nissan (Japão); Porsche (Alemanha).

As inovações de concepção, engenharia e produção para o carro de corrida Gen3 incluem:

Desempenho:

O carro de Fórmula E mais rápido de sempre com uma velocidade superior a 322 km/h.

O carro de corrida de fórmula mais eficiente de sempre com mais de 40% da energia utilizada dentro de uma corrida produzida por travagem regenerativa.

Cerca de 95% de eficiência energética de um motor elétrico fornecendo até 350 kW de potência (470 CV), em comparação com aproximadamente 40% para um motor de combustão interna.

Primeiro carro de fórmula de sempre, com motores à frente e atrás. Um novo grupo propulsor dianteiro adiciona 250kW aos 350kW na traseira, mais do dobro da capacidade regenerativa do atual Gen2 para um total de 600 kW.

Capacidade de carga de ultra-alta velocidade de 600 kW para energia adicional durante uma corrida, quase o dobro da potência dos carregadores comerciais mais avançados do mundo.

O primeiro carro de fórmula que não terá travões hidráulicos traseiros com a adição do grupo propulsor dianteiro e a sua capacidade de regeneração.

Sustentabilidade:

As baterias Gen3 estão entre as baterias mais avançadas e sustentáveis jamais fabricadas, consistindo em minerais de fonte sustentável, enquanto que as células de bateria serão reutilizadas e recicladas no fim da sua vida útil.

O linho e a fibra de carbono reciclada serão utilizados pela primeira vez na construção da carroçaria, num carro de fórmula com fibra de carbono reciclada de carros Gen2 reformados e reduzindo a quantidade total de fibra de carbono virgem utilizada. Isto irá reduzir a pegada de carbono da produção da carroçaria Gen3 em mais de 10%. Todos os resíduos de fibra de carbono serão reutilizados para novas aplicações através da adoção de um processo inovador por parte da indústria aeronáutica.

A borracha natural e as fibras recicladas constituirão 26% dos novos pneus Gen3 e todos os pneus serão totalmente reciclados após as corridas.

A pegada de carbono do Gen3 foi medida desde a fase de conceção para informar todas as medidas de redução tomadas para reduzir o impacto ambiental, enquanto todas as emissões inevitáveis serão compensadas como parte do compromisso líquido de carbono zero da Fórmula E.

Todos os fornecedores do Gen3 irão operar em conformidade com as normas internacionais de topo para reduzir os impactos ambientais do fabrico (ISO 14001) e ser classificados pela FIA Environmental Accreditation 3-Star.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA: “Tanto em termos tecnológicos como ambientais, a Gen3 estabelece novos padrões no desporto. As equipas de desenvolvimento da FIA e da Fórmula E fizeram um trabalho soberbo, e agradeço-lhes o seu trabalho árduo neste projeto. Estou encantado por ver tantos fabricantes líderes já inscritos para a próxima era do campeonato e aguardo com grande expectativa a estreia competitiva do Gen3 na Temporada 9”.

Alejandro Agag, Fundador e Presidente da Fórmula E: “O Gen3 representa a ambiciosa terceira etapa da Fórmula E e o Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA. A cada geração de carros de corrida, ultrapassamos ainda mais os limites das possibilidades da tecnologia dos veículos elétricos e o Gen3 é o nosso projeto mais ambicioso até à data. Os olhos do mundo estão postos no Principado para o E-Prix do Mónaco e temos orgulho em revelar um carro que esteve dois anos em construção na histórica casa do desporto automóvel. Os meus agradecimentos vão para a grande equipa por detrás dele na Fórmula E e na FIA – o futuro de todas as corridas elétricas é brilhante”.