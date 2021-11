Fórmula E: Gen 3 apresentada e sustentabilidade é a palavra em destaque | AutoSport

A Fórmula E e a Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) apresentara na noite passada um primeiro olhar sobre a terceira geração dos monolugares de Fórmula E que irão correr na temporada 9 do Campeonato Mundial. A Gen3 foi descrito pelo Presidente da FIA Jean Todt como: “uma máquina criada na intersecção de alto desempenho, eficiência e sustentabilidade”.

Os fabricantes de Fórmula E vão receber os carros Gen3 na Primavera de 2022, após mais testes intensivos de desenvolvimento dentro e fora da pista e o briefing em Valência revelou uma série de inovações de design, desempenho e sustentabilidade no carro Gen3:

O carro de corrida mais eficiente do mundo – pelo menos 40% da energia utilizada numa corrida será produzida por travagem regenerativa durante a corrida.

O primeiro carro de fórmula com os grupos propulsores dianteiros e traseiros: um novo grupo propulsor dianteiro adiciona 250 kW aos 350 kW atrás, mais do dobro da capacidade regenerativa do actual Gen2 para um total de 600 kW (800 Cv).

O primeiro carro de fórmula que não terá travões hidráulicos traseiros devido à adição do grupo motopropulsor dianteiro e à sua capacidade regenerativa.

Um motor elétrico que fornece até 350 kw de potência (470cv), capaz de uma velocidade máxima de 320 km/h, com uma relação potência/peso duas vezes mais eficiente que um motor de combustão interna equivalente a 470cv.

Mais leve e mais pequeno do que o Gen2 para permitir corridas mais rápidas e mais ágeis de roda para roda.

O Campeonato Mundial de Fórmula E cria um ambiente onde o alto desempenho e a sustentabilidade coexistem de forma poderosa. Peritos líderes em sustentabilidade na FIA e na Fórmula E trabalharam em estreita colaboração com engenheiros durante todo o processo de desenvolvimento para assegurar que o Gen3 estabelece a referência para a sustentabilidade em carros de corrida de alto desempenho.

O Gen3 é o primeiro carro de fórmula alinhado com o Life Cycle Thinking, com um caminho claro para a segunda vida e fim de vida para todos os pneus, peças partidas e células de bateria. Além disso, o Gen3 é a primeira fórmula de referência:

O Gen3 terá uma pegada de carbono zero, mantendo o estatuto do Campeonato como o primeiro desporto a ser certificado com esse estatuto desde o seu início.

Todas as peças danificadas de fibra de carbono serão recicladas por um processo inovador da indústria aeronáutica e aeroespacial em novas fibras reutilizáveis para outras aplicações.

Um processo pioneiro irá fornecer 26% de materiais sustentáveis na composição dos pneus.

O Gen3 é alimentado por motores elétricos que são substancialmente mais eficientes do que os de combustão interna, uma vez que podem converter mais de 90% da energia elétrica em energia mecânica (movimento), em comparação com cerca de 40% nos ICE de alta eficiência.

Todos os fornecedores são mantidos a rigorosos padrões de sustentabilidade, nomeadamente a obtenção da certificação de Acreditação Ambiental FIA 3* pela Temporada 9.

O secretismo à volta do aspeto dos novos monolugares mantém-se e ninguém quer abrir o jogo, nem há sequer qualquer rascunho em circulação. Este é um passo importante para a Fórmula E, que assim pretende subir a performance dos carros, mantendo o foco na sustentabilidade, conseguindo-se mais com menos. A diminuição do tamanho e do peso dos carros é também uma forma de melhorar as corridas, algo muito pedido na F1 mas que não tem sido possível atingir. Resta esperar por 2022 e pelas novidades que estes novos monolugares poderão trazer. A Fórmula E precisa de dar um novo salto, atravessando uma fase de menor fulgor com muitas saídas de construtores importantes e esta Gen 3 pode ser decisiva para o futuro a médio prazo da competição.