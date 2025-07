Fórmula E: Gabriele Mini destacou-se no teste para estreantes

No Teste para Estreantes da Fórmula E, em Berlim, Gabriele Minì, da Nissan, dominou as sessões da manhã e da tarde, terminando com a volta mais rápida do dia em 57,428 segundos, uma melhoria em relação à sua marca da manhã de 57,643 segundos. Realizado no Circuito de Tempelhof com pista seca e sol, o teste viu todos os 22 pilotos completarem mais de 1.000 voltas em cada sessão, enquanto as equipas realizavam programas de desenvolvimento intensivos.

De manhã, o tempo de Minì foi o mais rápido do pelotão, à frente de Kush Maini, da Mahindra, que continuou a impressionar na Fórmula E após boas indicações em desempenhos anteriores nesta temporada. Jack Crawford, da Andretti, garantiu o terceiro lugar perto do final da sessão. Theo Pourchaire, campeão da Fórmula 2 de 2023, ficou em quarto lugar pela Maserati MSG Racing, repetindo o resultado do seu teste de estreante em Jidá. Dino Beganovic ficou em quinto lugar pela Mahindra, enquanto Arthur Leclerc, que testou um carro de FE pela primeira vez desde 2019, ficou em sexto lugar.

Notavelmente, Elia Weiss fez história ao se tornar o piloto mais jovem a participar de uma sessão oficial da Fórmula E durante a sua participação com a Porsche. As pilotos Abbi Pulling, Jamie Chadwick e Ella Lloyd também voltaram ao cockpit e completaram mais de 150 voltas coletivamente, com foco no trabalho de desenvolvimento.

That's a wrap on the Season 11 Rookie Test in Berlin 💪 Here are the timings from our afternoon session 👀@Hankook_Sport #BerlinEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) July 14, 2025

Na sessão da tarde, Minì melhorou o seu desempenho e manteve-se no topo, enquanto Ayhancan Güven, da Porsche, terminou em segundo, apenas 0,226 segundos atrás na sua estreia. Kush Maini manteve-se forte, terminando mais uma vez entre os três primeiros. Callum Voisin ficou em quarto lugar pela CUPRA KIRO, seguido por Alex Dunne, da NEOM McLaren, em quinto, que recentemente fez a sua estreia nos treinos livres da Fórmula 1 na Áustria. Jack Crawford completou os seis primeiros pela Andretti.

O teste foi incrivelmente renhido, com todos os 22 pilotos separados por apenas 1,5 segundos, demonstrando o alto nível de talento e competição entre os estreantes.