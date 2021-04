Fórmula E: Finalmente a Jaguar no topo?

A Jaguar tem tentado afirmar-se na Fórmula E, sem grande sucesso até agora, mas 2021 parece ser o ano em que a equipa britânica pode finalmente lutar pelas posições de topo.

A Jaguar entrou na Fórmula E em 2016/2017 tendo conseguido então um décimo lugar final. Na época seguinte veio o primeiro pódio (3º lugar em Hong Kong, de Mitch Evans) e o sexto lugar final que permanece até hoje o melhor resultado da equipa. Nas duas últimas épocas a Jaguar tem ficado pelo sétimo lugar, tendo conquistado uma vitória em cada uma das épocas.

Mas 2021 parece ser diferente. Mitch Evans mantém-se na equipa mas James Calado deu lugar ao consagrado Sam Bird. Bird é um dos melhores do campeonato e o único a ter vencido em todas as épocas de Fórmula E até agora, tendo já cumprido a “tradição” na Jaguar. Bird tem sido constantemente um dos candidatos ao título, mas nunca conseguiu materializar o teórico favoritismo, sendo que o melhor que já conseguiu na série 100% elétrica foi um terceiro lugar, pouco para o que já se viu do britânico. Evans por seu lado tem evoluído com a equipa e apesar de não ser uma das estrelas da competição é um dos bons pilotos.

A Jaguar parece ter agora uma dupla mais capaz, com mais experiência e talento, mas parece ter a estrelinha do seu lado. É cedo ainda para falar da famosa “estrelinha de campeão” mas se olharmos para os desfechos das duas últimas corridas, vimos uma Jaguar com um ritmo interessante, uma estratégia bem delineada, beneficiando da sorte também ( corridas que terminaram mais cedo e Safety Cars que entram no momento certo). A Jaguar ainda não falhou um pódio este ano, lidera o campeonato de construtores de forma destacada e ganha cada vez mais motivação.

Numa época que depende muito da evolução da pandemia, em que o cenário de uma temporada encurtada não pode ser ainda descartado, ganhar uma vantagem inicial faz toda a diferença. A DS Techetaah está forte, a Mercedes está forte, a Virgin, a Nissan e a Audi já mostraram potencial. Mas quem se tem destacado neste arranque tem sido sem dúvida a Jaguar.