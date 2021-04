Fórmula E: Fim de semana negativo para Félix da Costa

Um fim de semana longe do que certamente teria desejado. Félix da Costa saiu de Itália com seis pontos no bolso, mas com o sentimento que poderia ter sido muito melhor. O primeiro dia ficou marcado pelo erro na qualificação um, que comprometeu o resto do dia:

“Senti que estive sempre no sítio errado à hora errada. Foi um dia daqueles, mas no final o que interessa é que fomos muito competitivos e rápidos o dia todo. Tivemos azar na corrida, que estava a correr bem, com uma boa recuperação vindo de 18º , sempre a ultrapassar adversários, até sétimo ou oitavo. Depois tive um furo a sete voltas do fim. É o que é, são corridas e o lado positivo é que o JEV venceu a corrida com o novo carro, o que mostra o quão competitivo somos.”

No segundo dia, uma afinação longe do ideal na qualificação não permitiu lutar por um lugar melhor na grelha de partida, mas desta feita o esforço do piloto na corrida foi compensado com um sétimo lugar, com pontos importantes conquistados:

“Foi um dia que começou novamente de forma complicada. No sábado foi um erro meu, mas na segunda qualificação não tínhamos andamento. Normalmente eu adoro andar à chuva, mas tanto eu como o JEV não tínhamos andamento nenhum. Fui 15º, já sabia que ia ser complicado mas a corrida de sábado serviu de treino. Fui com a mesma mentalidade, sempre ao ataque, sem nunca desistir, com muitas ultrapassagens, uma grande recuperação até ao sétimo posto. Foi um fim de semana em que, no geral, as coisas não nos saíram bem, mas saio confiante que temos um carro vencedor, uma equipa vencedora, por isso muito expectante para o que o resto da temporada trará e muito confiante de que podemos lutar. Quero apenas finalizar agradecendo uma vez mais a todos os que me apoiaram e votaram no fanboost, hoje essa potência extra foi determinante e valeu-me uma ultrapassagem.”

Ao nível dos pontos não foi um bom fim de semana, mas ao nível da atitude, da vontade e da garra, Félix da Costa foi sem dúvida um dos melhores e o potencial do carro mostrou que ainda vamos ter muitas alegrias ao longo da época.