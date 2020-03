Fórmula E: Filipe Albuquerque testou pela DS Techeetah

É mais um representante luso na Fórmula E. Filipe Albuquerque foi anunciado como piloto de testes da equipa francesa DS Techeetah e rodou pela primeira vez com o monolugar elétrico no domingo.

Albuquerque fez o terceiro melhor tempo da sessão de testes que foi liderado por Nick Cassidy, campeão em título de Super Fórmula, com o tempo de 1:16.467. O brasileiro Sérgio Sette Câmara foi o segundo mais rápido, à frente de Albuquerque que teve em seu nome o tempo mais rápido durante grande parte do dia.

O piloto de Coimbra realçou a dificuldade na travagem com estes monolugares mas mostrou satisfeito com o trabalho feito. Albuquerque junta-se assim ao contingente luso que conta com Félix da Costa e Bruno Correia, piloto do Safety Car. O piloto de endurance já não pilotava um monolugar desde os tempos do A1GP em 2008.

“Fiquei contente com o meu primeiro teste de formula E. Adaptei-me bem ao carro e acho que recolhi boa informação para a equipa ajudar o António e o Vergne. Além disso, andei sempre entre os primeiros. Fazer o melhor tempo era possível mas não era essa a prioridade da equipa. No fim quando a pista estava mais rápida não fiz uma volta com a potência máxima.”

Resultados do teste: