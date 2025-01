Fórmula E, Félix da Costa: “Vim para marcar bons pontos e consegui”

Um final de corrida agridoce para António Félix da Costa. O piloto luso foi segundo na corrida do México, mas ficou desapontado por não conseguir o triunfo. No entanto, tendo conquistado o pódio com o seu colega de equipa, agradeceu a equipa pelo trabalho. Félix da Costa acabou por desvalorizar a sua posição no campeonato, ele que é o novo líder da classificação.

” Estou contente com dois pódios” disse AFC no final da corrida. “Parece que este fim de semana estava destinado a ser segundo. Primeiro na qualificação e agora na corrida com o Safety Car. Tenho de rever para entender se o Safety Car foi benéfico para o Oliver. Criamos o espaço para nos proteger, pois sabíamos que ele estava a chegar. Mas ele fez uma boa manobra de ultrapassagem. Estou algo desapontado, mas é uma época longa, vim para marcar bons pontos e acabamos por conseguir isso e estou contente. É a primeira vez que estou no pódio com o meu colega de equipa, por isso obrigado a todos na equipa pelo trabalho e por nos darem um carro tão forte. A liderança no campeonato nesta fase não significa nada. Sei a mentalidade que tenho de ter para continuar este campeonato. Estamos a fazer um bom trabalho e manter este nível”.