Fórmula E, Félix da Costa: “Ver a Porsche competitiva deixa-me feliz” (vídeo) | AutoSport

António Félix da Costa fez o balanço da sua primeira corrida pela Porsche. O piloto de Cascais não conseguiu um resultado brilhante, mas viu muitos aspetos positivos para o futuro e por isso está entusiasmado com o que está para vir. António Félix da Costa terminou na 7ª posição na prova inaugural do Mundial de Fórmula E, que teve lugar no Autódromo Hermanos Rodriguez, no México. Uma prova sólida, isenta de erros do piloto português, que largou do 9⁰ lugar, recuperando duas posições ao longo da corrida. Próxima corrida: Riade, 27 e 28 janeiro.