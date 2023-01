Fórmula E, Félix da Costa: “Vamos estar fortes em Riade” | AutoSport

Depois de um fim de semana de estreia em grande para a Porsche, com a entrada com o pé direito na nova era da Fórmula E, António Félix da Costa quer dar mais um passo. Depois do sétimo lugar na Cidade do México, AFC quer aproximar-se dos lugares do topo.

O México já foi palco de vários dissabores por parte da Porsche, mas também foi onde a marca germânica obteve alguns dos melhores resultados. Na primeira corrida do ano, a Porsche colocou três carros no top 5 e Félix da Costa, ainda a adaptar-se à nova equipa, conseguiu um bom sétimo posto. Para este fim de semana (sexta e sábado), o piloto português pretende continuar a evoluir e trazer mais pontos para a sua equipa e, se possível, um pódio:

“[Quero] continuar a evoluir e adaptar-me ao carro da Porsche, que tem algumas diferenças para com o que estava acostumado na DS. Acredito que vamos estar fortes em Riade e eu pessoalmente gosto deste circuito, pelo que vamos entrar em pista com o objetivo de trazer bons pontos para casa e se possível lutar por pódios. Sabemos que estamos competitivos, mas os nossos adversários estão fortes também e seguramente vai ser mais um fim-de-semana onde se queremos ser bem-sucedidos, tudo tem de sair na perfeição!”, afirmou o piloto português.

Depois da primeira corrida, que teve lugar no México, Jake Dennis lidera o campeonato, seguido de Pascal Wehrlein . Félix da Costa é 7º classificado no Mundial. Como já referido, para este fim-de-semana na Arábia Saudita, estão marcadas duas corridas, uma 6ª feira e outra no Sábado. Na 6ª feira a corrida tem início às 16h50, com transmissão em direto na Eleven 2 e no Eurosport. No sábado, mesmo horário, início marcado para as 16h50 e novamente transmissão no Eurosport e na Eleven 5.