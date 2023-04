Fórmula E, Félix da Costa: “Vamos em busca de um pódio” | AutoSport

Este é um período particularmente preenchido para António Félix da Costa. Depois de ter competido no WEC, nas 6h de Portimão, o piloto luso regressa às pistas da Fórmula E já no próximo fim de semana para a jornada dupla do campeonato 100% elétrico, em Berlim.

O foco de AFC está na luta pelos primeiros lugares, dando seguimento ao bom momento de forma que vive:

“Berlim será sempre uma pista especial. Em 2020 ganhei aqui duas corridas e festejei o meu título Mundial. Estamos a atravessar um bom momento, mas há que manter o foco, continuar a trabalhar com a equipa da mesma forma e com a mentalidade de ataque, mas simultaneamente saber que é fundamental não cometer erros e marcar pontos em todas as corridas. Apesar de ainda faltar muito campeonato, já se percebeu que o nível da Fórmula E está, como sempre, muito elevado, mas vamos com tudo em busca de um pódio em Berlim.”

António Félix da Costa é atualmente 5º classificado no Mundial de Fórmula E, numa altura que estão decorridas seis das dezasseis provas que compõem o calendário 2023 do campeonato. O piloto luso vem de uma boa série de resultados, com um 3º lugar, uma vitória e um 4º lugar conquistados, nas últimas três provas.

O programa deste fim-de-semana tem início na 6ª feira, com uma sessão de treinos livres. No sábado a ação prossegue no aeroporto de Tempelhof, com a 2ª sessão de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida está marcada para as 14h00, com transmissão em direto no Eurosport 2 e também na Eleven 6. No domingo os pilotos voltam ao trabalho, para a 8ª prova da época, com uma sessão de treinos livres matinal e nova qualificação. A corrida volta a ter início às 14h00, sempre com transmissão em direto na Eleven 6 e no Eurosport 2.