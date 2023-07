Fórmula E, Félix da Costa: “Vamos dar tudo na qualificação” | AutoSport

António Félix da Costa vai para Roma com a motivação em alta. Depois do pódio em Portland, AFC segue para a capital italiana com vontade de repetir o bom resultado, sempre focado na tarefa de ajudar Pascal Wehrlein a conquistar o título.

AFC é atualmente 6º classificado no Mundial, já venceu uma corrida e subiu por três ocasiões ao pódio. Para este fim-de-semana, jornada dupla em Roma, a mentalidade do piloto oficial da Porsche é 100% de ataque, com o português a querer fechar a temporada em alta e apoiar a sua equipa na luta pelo título de marcas.

“Depois do pódio que alcancei na última corrida em Portland, parto para este fim-de-semana em Roma bem motivado assim como toda a minha equipa. Estamos confiantes que podemos voltar a estar fortes aqui em Roma e do meu lado o foco é lutar por pódios em ambas as corridas, sabendo claro que tenho a tarefa de apoiar o Pascal, caso seja necessário, uma vez que ele se encontra na luta do título. Vamos dar tudo na qualificação, de forma a estarmos numa boa posição para atacar as duas corridas com agressividade, mas simultaneamente inteligência e consistência.”

O programa do fim-de-semana de Roma inicia-se já amanhã (6ª feira), com uma primeira sessão de treinos livres. No sábado tem lugar nova sessão de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida tem lugar da parte da tarde, com início marcado para as 14h (hora portuguesa) e transmissão em direto tanto no Eurosport 2, como na Eleven 1. No domingo a dose repete-se, com nova qualificação, seguida da corrida, marcada para a mesma hora (14h00), sempre no Eurosport 2 e também na Eleven 1.