Fórmula E, Félix da Costa: “Tentei acionar o Attack Mode, mas o sistema não entrava”

Foi claramente um fim de semana para esquecer para o campeão português de Fórmula E. António Félix da Costa sai de Valência com poucos pontos, muito pouco para o potencial mostrado ontem.

Depois do já muito falado final de corrida 1 em Valência que roubou uma vitória que parecia certa e que relançaria o português na luta pelo título, a corrida 2, de hoje ficou marcada por toques, penalizações, falhas técnicas um resultado inglório.

Félix da Costa largou da 12ª posição, iniciando desde logo a sua recuperação até ao 7º lugar, mas algo insólito viria a passar-se com a corrida do piloto luso. Quando AFC procurava ativar o seu segundo attack mode, por razões desconhecidas, a ativação não funcionou, com o português a perder várias posições na tentativa de reativar o sistema no seu carro. Quando tudo parecia correr ao contrário eis que a direção de prova penaliza AFC com um “drive through”, por não ter ativado o attack mode, sendo novamente uma medida que deixou mutas dúvidas, visto que AFC não ativou o attack mode pura e simplesmente porque o mesmo não funcionou.

“Há fins de semana que nada corre bem e este foi talvez dos piores da minha carreira nesse aspeto, principalmente com coisas que não estavam no meu controlo. No Sábado foi duro perder a vitória daquela forma, à qual prefiro honestamente não comentar… Já hoje novo episódio, fui penalizado por não ter acionado um attack mode, ao qual tentei por diversas vezes mas o sistema não entrava. Enfim, é difícil encontrar palavras para descrever o sentimento que saio de Valência, é bastante frustrante na verdade. Resta-nos levantar a cabeça, temos um bom carro, estamos rápidos e há que continuar a trabalhar com a equipa para voltar aos bons resultados já na próxima corrida no Mónaco.”