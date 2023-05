Fórmula E, Félix da Costa: “Temos de melhorar a travagem, principalmente nas qualificações” (áudio) | AutoSport

Amlin Aguri, MS Amlin Andretti, MS&AD Andretti, BMW i Andretti Motorsport, DS Techeetah e agora TAG Heuer Porsche Formula E Team. António Félix da Costa sabe bem o que é preciso para vencer e o que é preciso evitar. A sua experiência tem um valor inestimável para as equipas e a Porsche contratou o português pela sua capacidade dentro de pista, mas também pela sua experiência e conhecimento. Félix da Costa sabe o que é preciso melhorar para estar constantemente no topo. As unidades motrizes Jaguar estão a revelar-se muito fortes, mas há uma ideia clara na Porsche sobre o que é preciso melhorar, como explicou o piloto português. As travagens são agora o foco da equipa, para conseguirem mais performance em qualificação, pois em corrida, a Porsche tem sido invariavelmente das mais fortes.