Fórmula E, Félix da Costa: “Temos de garantir que não cometemos erros” | AutoSport

Depois de um arranque para esquecer, António Félix da Costa vai cheio de vontade de vencer para a segunda jornada do campeonato do mundo de Fórmula E, que terá a Cidade do México, em especifico o Autodromo Hermanos Rodriguez como palco.

Houve muito trabalho depois de uma primeira jornada em que o piloto luso ficou a zeros, um arranque francamente negativo. No entanto, no desporto, o segredo é levantar-se o mais rapidamente possível depois da queda e aprender as devidas lições, o que foi feito pela equipa e pelo piloto luso.

O Autódromo Hermanos Rodriguez é um circuito que traz boas memórias a Félix da Costa, que foi 2º na temporada 2019/2020, numa das corridas mais intensas e disputadas de sempre da Fórmula E. Apesar de manter a moderação nas palavras, António Félix da Costa parte “motivado para o fim-de-semana que aí vem. México é sempre uma corrida especial. A paixão dos fãs é incrível e sentimos um calor humano diferente do normal. No campo de performance trabalhamos muitas horas no simulador e na fábrica da DS e penso que vamos melhorar algumas das áreas que estivemos menos bem em Riade. Também na parte operacional temos de garantir que não cometemos erros enquanto equipa, para traduzir o nosso andamento em resultados. Toda a equipa está motivada e empenhada em dar a melhor resposta aqui no México.”

Regressando ao autódromo Hermanos Rodriguez, trata-se do mesmo que a F1 visita, mas com algumas alterações de layout. Criado para a chegada da Fórmula E, o circuito não é apenas uma das pistas mais rápidas do calendário da Fórmula E, é também a mais alta, com 2.250m acima do nível do mar. O traçado apresenta uma mistura de retas longas e uma secção bastante técnica interna no lendário estádio Foro del Sol. Um total de 16 curvas e 2.606m de perímetro, numa das mais carismáticas provas da Fórmula E, que visita o México pela 6ª vez na sua história.

Para o fim-de-semana que se avizinha, esperam-se temperaturas na volta dos 20 graus, com ligeira probabilidade de chuva no sábado, dia da corrida. Em relação ao programa do fim-de-semana, toda a ação disputa-se no Sábado, com duas sessões de treinos livres logo pela manhã, seguida de qualificação, que pode ser acompanhada em direto na Eleven 3, a partir das 17h40. Mais tarde, a partir das 22h00 tem lugar a corrida, com duração de 45 minutos mais uma volta. A corrida pode ser acompanhada na Eleven e também no Eurosport.