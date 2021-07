Fórmula E, Félix da Costa sobre Lotterer: “É o único que não aceita” | AutoSport

António Félix da Costa está fora do E-Prix de Londres, depois de ter sido empurrado contra o muro de proteção da reta da meta por André Lotterer. O piloto da Porsche já foi penalizado com 10 segundos de Stop&Go, mas António Félix da Costa foi quem mais perdeu, até porque vinha a fazer uma corrida de recuperação muito boa.

Quando o piloto português chegou junto dos seus engenheiros, desabafou sobre Lotterer: “Já ultrapassei 10 tipos ali, ele é o único que não aceita. O único!”

