Fórmula E, António Félix da Costa: ” Será uma época dura”

António Félix da Costa, campeão de Fórmula E e a estrela da época 2020 da competição 100% elétrica. O português começa em breve a sua defesa do título e está ansioso pela primeira corrida.

Félix da Costa falou ao AutoSport num evento online com outras publicações e mostrou-se otimista quanto ao campeonato que está prestes a começar, reconhecendo no entanto que a concorrência está muito forte:

“Começamos todos do zero, ninguém tem pontos de vantagem. Conheço a equipa e carro muito melhor por isso vou para a primeira corrida numa posição muito mais confortável. Sinto que consigo controlar a corrida muito melhor. Sei que vais ser difícil, a equipa já era o alvo a abater e agora eu também estou nessa posição, mas tudo bem. Sei que não vou ganhar as corridas todas, sei que será uma época dura, pois todos estão com carros melhores e pilotos melhores, por isso espero uma luta muito, muito dura. Mas estou otimista e creio que em termos de performance pura estamos melhor, eu estou melhor, a equipa está melhor.”

Apesar de agora ser campeão, a abordagem de Félix da Costa, ou DAC, como é conhecido na Fórmula E, não vai mudar e o sorriso do português deverá continuar a ser uma constante:

“A minha abordagem é a mesma, ver as coisas pelo lado positivo e divertir-me em pista. Foi como eu corri no ano passado e as coisas aconteceram de forma muito natural e é isso que quero manter. Mas tenho a certeza que todos melhoraram e como tal não venceremos as corridas todas. Vamos tentar vencer algumas e ver onde estamos no final da época.”