Fórmula E, Félix da Costa: “Sei que poderá ser necessário ter de apoiar a equipa e o Pascal Wehrlein”

António Félix da Costa é um dos grandes destaques desta época 2024 de Fórmula E. O piloto português começou o ano longe dos resultados que ambicionava e passou por momentos difíceis. Mais uma vez, conseguiu reerguer-se e conseguiu uma série espantosa de quatro triunfos em cinco corridas. As últimas três provas deram-nos a bandeira portuguesa no topo do pódio

Um percurso incrível de Félix da Costa, que o fez subir muitos lugares na classificação de pilotos, ocupando atualmente o 4º lugar do campeonato, com 134 pontos, menos 33 que o líder. Para este fim-de-semana, com duas corridas pela frente em Londres e mais de 50 pontos em jogo, espera-se que a batalha seja titânica, com os dois pilotos da Jaguar na frente, Nick Cassidy com 167 pontos, seguido de Mitch Evans com 155 pontos, este último empatado com Pascal Werhlein, colega de equipa de AFC na TAG Heuer Porsche.

Bem perto do top 3, segue então António Félix da Costa, com 134 pontos, que entrará com a motivação em alta e sem qualquer pressão, uma vez que, face à diferença pontual, o piloto luso continuará a ter um papel de apoiar o seu colega de equipa nesta batalha contra os homens da Jaguar. No entanto, a Fórmula E já nos habituou a corridas bem acesas e tudo pode mudar num ápice, pelo que o piloto luso de 32 anos ainda sonha com a possibilidade de levar o título Mundial para Portugal.

“Esta é provavelmente a época de toda a minha carreira onde mais aprendi, sobretudo no lado emocional, mantendo-me forte nos momentos difíceis, sem nunca desistir. Aconteça o que acontecer, este fim-de-semana estou orgulhoso do nosso percurso enquanto equipa e da minha evolução como piloto, mas também enquanto homem. Não foi um ano fácil, mas demos a volta por cima com quatro vitórias nas últimas cinco corridas e quem diria que iria chegar aqui a Londres com possibilidades de ser campeão, mas agora que aqui estamos, vamos com tudo para este fim-de-semana.

Naturalmente sei que poderá ser necessário ter de apoiar a equipa e o Pascal, caso esteja em posição de o ajudar a ser Campeão, no entanto, por agora não penso nisso. O meu foco é na corrida de sábado, em obter o maior número de pontos, depois logo se verá onde estamos para domingo… Será certamente um fim-de-semana de emoções, de nervos, principalmente para o Nick, o Mitch e o Pascal. Do meu lado confesso que estou tranquilo e sem qualquer pressão adicional, portanto vou entrar em pista completamente ao ataque e a desfrutar o momento!”

A prova tem lugar no centro de exposições ExCeL London e tem particularidades únicas, combinando uma parte interna, dentro do pavilhão, com uma secção externa. Com 2,08 km de comprimento e um total de vinte curvas, a pista oferece desafios variados devido às mudanças de superfície e elevação, além de uma transição de iluminação do exterior para o interior do pavilhão.

Horários London E-Prix

6ª feira

17h00 – Treino Livre 1 (Dazn 1)

Sábado

10h00 – Treino Livre 2 (Dazn 1)

12h20 – Qualificação (Dazn 1)

16h45 – Corrida (Dazn 1 & Eurosport 2)

Domingo

10h00 – Treino Livre 3

12h20 – Qualificação (Dazn 1)

16h45 – Corrida (Dazn 1 & Eurosport 2)

