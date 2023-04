Fórmula E, Félix da Costa: “Sabia que ia ser difícil, mas agora estou contente” (áudio) | AutoSport

O arranque de temporada foi complicado para António Félix da Costa na Fórmula E. A integração na nova equipa demorou um pouco mais do que o desejado e, por consequência, os resultados não foram os melhores.

Foi uma luta para chegar ao topo, mas mais uma vez Félix da Costa mostrou que é um predestinado e venceu com uma ultrapassagem que correu o mundo. O português não sabe fazer as coisas por menos. Tem de ser tudo em grande. É por isso que está no topo. O piloto Porsche recordou as primeiras corridas e as emoções que viveu. E, quem sabe se a história se repete e o português é campeão no ano em que muda de equipa: