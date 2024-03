Fórmula E: Félix da Costa “preparado e confiante” para corrida na sua segunda “casa” | AutoSport

António Félix da Costa vai competir este fim de semana naquela que considera a sua segunda “casa”, uma vez que o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E visita a cidade de São Paulo, no Brasil, para a quarta prova da temporada 2024. O luso sente um enorme apoio tanto dos portugueses emigrantes, como de grande parte do povo brasileiro, e está otimista para a nova ronda do mundial de monolugares elétricos.

O início de temporada não tem sido favorável a António Félix da Costa, mas a confiança do piloto da equipa Tag Heuer Porsche mantém-se sólida, até porque na época passada esteve bem perto de subir ao pódio na corrida de São Paulo, terminando na 4ª posição. Neste interregno de mais de um mês, desde a última prova, que teve lugar na Arábia Saudita, Félix da Costa focou-se bastante em trabalhar com a equipa, tanto no simulador, como em procurar entender os problemas que têm afetado a sua performance, tendo chegado a importantes conclusões, juntamente com os seus engenheiros e estrutura técnica da Porsche.

Para o piloto luso da Porsche, esta corrida é encarada com “muito otimismo, motivação e vontade de correr num país que me acolhe sempre muito bem e onde tenho grandes amigos sempre a apoiar. O passado já lá vai e sei que tudo fiz para chegar aqui a São Paulo mais forte, quer a nível de entendimento do nosso carro, como a nível de preparação física e mental, portanto estou a sentir-me feliz, preparado e confiante em ter um bom fim de semana!”.

O circuito citadino de São Paulo, com quase 3 km de perímetro, tem como reta da meta o sambódromo de São Paulo, com várias zonas bastante rápidas que passam pela avenida Olavo Fontoura ou a conhecida marginal Tietê. A pista é composta por três longas retas, num total de onze curvas, que certamente irão oferecer alguns pontos de ultrapassagem e um excelente espetáculo para o muito público que se espera nas bancadas.

A corrida tem início marcado para às 17h03, em Portugal continental, sempre com transmissão tanto na Eleven 3 como também no Eurosport.

Horário:

15 de março

19:25 – 20:15 Treino Livre 1

16 de março

10:25 – 11:15 Treino Livre 2

12:40 – 14:03 Qualificação

17:03 – 18:30 Corrida