Fórmula E, Félix da Costa: “Podia ter sido uma estreia de sonho” (vídeo)

António Felix da Costa falou ao AutoSport/ E-Auto e fez o balanço do primeiro fim de semana com a Jaguar. Um fim de semana que não acaba da melhor forma, mas que deixa o piloto muito entusiasmado para o futuro.

Largando de sexto, AFC estava bem encaminhado para lutar pelo pódio, ou até pela vitória. Com uma estratégia bem gizada e um ritmo muito competitivo, o piloto de Cascais chegou a liderar a corrida e estava em excelente posição para tentar chegar à vitória. Infelizmente, o incidente de Pepe Martin, que se distraiu quando foi acionado um Full Course Yellow e não evitou o choque com o carro do português, acabou por estragar uma corrida que já tinha ficado comprometida como primeiro Safety Car, quando o #13 da Jaguar estava com o Attack Mode.

SAO PAULO, BRAZIL – DECEMBER 06: Antonio Felix da Costa of Portugal and Jaguar TCS Racing looks on in the garage during qualifying, ahead of the Sao Paulo E-Prix at Sao Paulo Street Circuit on December 06, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Beto Issa/LAT Images)

“Vejo muito potencial”

O balanço acaba por ser positivo, com o sexto lugar na qualificação, um bom ritmo em corrida, com um andamento até superior ao que o piloto estava à espera, dado o pouco tempo de preparação.

“Tivemos um dia muito sólido. Fiz a pole no meu grupo de qualificação e depois fiz o sexto lugar nos duelos, o que é um bom resultado quando se está numa equipa nova, carro novo e processos novos. Na corrida, a estratégia foi quase perfeita e sem os Safety Cars, poderia lutar pela vitória. Muito contente com tudo o que fizemos. O acidente acabou com a nossa corrida, mas ainda bem que está tudo bem com o Pepe, ele veio logo pedir desculpa e são erros que acontecem. Infelizmente com o incidente, ficamos impedidos de conseguir uma estreia de sonho. Estava à espera de um primeiro fim de semana menos competitivo, achei que estava mal preparado para este primeiro desafio, mas vejo muito potencial. Os Porsche estão com um grande andamento, mas temos potencial para lhes dificultar a vida.