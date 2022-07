Fórmula E, Félix da Costa: “Obrigado à minha família, amigos e a todos os Portugueses” | AutoSport

Foi um fim de semana que até começou mal, mas acabou da melhor forma para o piloto português da DS Techeetah. Félix da Costa está em grande forma e nesta fase, podemos dizer com algum grau de conforto que está até melhor que o seu colega de equipa que desde o arranque da época era visto como um dos principais candidatos ao título. AFC teve de lutar, trabalhar, não esmorecer para encontrar o caminho do sucesso. Foi o piloto da DS a dar a primeira vitória da época à equipa, o culminar de um bom momento de forma que começou em Berlim.

No final da corrida, António Félix da Costa referiu que esta foi “uma vitória da resiliência. Tivemos um início de época difícil, onde não estávamos competitivos. Mas a verdade é que nunca baixámos os braços e trabalhei com a equipa para entendermos o que nos faltava e nas últimas corridas voltamos a ser competitivos. Sobre a corrida em si, foi duro, com muito calor e com o Vandoorne a pressionar-me bastante, mas esta vitória tem um sabor muito especial, pois mostra que somos resilientes, não desistimos e lutamos para chegar aqui. Estou muito contente e também orgulhoso de toda a minha equipa. Obrigado também à minha família, amigos e todos os Portugueses que estão sempre comigo.”

António Félix da Costa regressou aos triunfos na Fórmula E, depois da sua última vitória no GP do Mónaco, em 2021. Nas contas do campeonato AFC é agora 6º classificado, com 100 pontos, menos 55 que o líder Stoffel Vandoorne. Numa altura que estão disputadas doze provas, tudo em aberto na luta pelo título, no entanto AFC prefere focar-se “corrida a corrida, não estou a pensar no campeonato, mas sim em divertir-me, atacar ao máximo e lutar por vitórias nas quatro provas que faltam disputar este ano!”