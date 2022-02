Fórmula E, Félix da Costa: “ O meu campeonato começa aqui” | AutoSport

Foi um fim de semana positivo apesar da corrida dura. As lutas foram intensas, com alguns toques, mas no final o quarto lugar foi um bom prémio para o piloto luso. Pilotar um Fórmula E com uma asa dianteira danificada não é tarefa fácil, mais ainda quando a meio da corrida a equipa muda de estratégia. Mas Félix da Costa respondeu aos desafios todos com garra e determinação ficando às portas do pódio.

“Foi um dia positivo para a equipa e para mim. A corrida foi muito intensa com muitas guerras, onde algumas correram bem, outras tive de ter calma e ceder para no final estar com boa energia e em posição de atacar, e assim foi, nas últimas voltas estávamos fortes e conseguimos chegar a 4º. Para mim e para a equipa era importante amealhar bons pontos aqui e mostrar que o intenso trabalho de todos na DS Techeetah está a dar frutos. A Porsche esteve mais forte, portanto o 3º e 4º hoje era o melhor resultado possível para nós. Estamos contentes, sabemos que temos que melhorar mais para estar em posição de vencer, mas temos agora um mês e meio até à corrida de Roma, portanto é essa a mentalidade de todos, trabalhar para lá chegar. O meu campeonato começa aqui, vamos à luta, agradeço a todos uma vez mais a votação no fanboost” , referiu AFC, que perseguiu Jean Eric Vergne durante quase toda corrida, não entrando em lutas com o Francês, trabalhando sim em prol do melhor resultado global para a equipa DS Techeetah.