Fórmula E, Félix da Costa no ﻿Mónaco: “atacar com inteligência…”

O Campeonato do Mundo de Fórmula E ruma este fim de semana ao glamoroso principado do Mónaco para uma jornada dupla, onde a 6ª e 7ª provas da temporada prometem emoções fortes. António Félix da Costa, piloto português da TAG Heuer Porsche, chega ao circuito monegasco embalado por três pódios que o catapultaram para o 2º lugar do campeonato. Num palco mítico, onde já saboreou a vitória em 2021, Félix da Costa procura chegar mais à frente na competição. Para o fim de semana que se avizinha no Mónaco, a palavra de ordem é “atacar com inteligência. É assim que temos feito e temos sido bem sucedidos. Sabemos que temos um bom carro, mas também sei que os nossos adversários estão muito fortes, portanto quero continuar a fazer boas qualificações, para estarmos em boa posição na corrida. Já venci aqui no Mónaco e não escondo que foi um dos momentos altos da minha carreira, toda a história do circuito e também o espírito que se vive aqui tornam esta uma das corridas mais esperadas por qualquer piloto. Vamos ao ataque, mas como disse com inteligência, se tivermos em posição de ganhar, vamos com tudo, se não for possível, vamos procurar trazer o maior número de pontos para casa.”

A corrida deste fim de semana no Mónaco utiliza o mesmo traçado da Fórmula 1, com 3.337km de perímetro, num total de dezanove curvas, com a ativação do ‘attack mode’ situado na curva 4. Este fim de semana os pilotos vão lidar novamente com o ‘pit-boost’, que consiste na paragem obrigatória durante a corrida. Essa paragem serve para um carregamento rápido, que possibilita aos carros um aumento de 10% de energia (3,85 kWh) por meio de um aumento de 600 kW durante 30 segundos, durante a paragem, que apenas poderá ser efetuada quando os carros estiverem com o nível de energia abaixo de 60% e acima de 40%.

O programa do fim de semana reparte-se pelos dois dias, com uma corrida no sábado, outra no domingo. No sábado têm lugar duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida tem lugar pelas 13h50, com transmissão em direto, tanto na DAZN 4. No domingo a dose repete-se, com nova qualificação e outra corrida, marcada sempre para as 13h50, desta vez com transmissão no Eurosport 2 e também na DAZN 5.

Horários Mónaco e-Prix

Sábado

06h30 – Treino livre | 1 Dazn 5

08h10 – Treino livre 2 | Dazn 5

09h40 – Qualificação | Dazn 5

13h40 – Corrida | Dazn 4

Domingo

07h30 – Treino livre 3 | Dazn 5

09h40 – Qualificação | Dazn 5

13h40 – Corrida | Dazn 5 & Eurosport 2