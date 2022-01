Fórmula E, Félix da Costa: “Não podia ter sido pior” | AutoSport

Tudo começou mal para Félix da Costa, que na 6ª feira, dia da primeira corrida, se viu confrontado com problemas de travagem no seu monolugar na sessão de qualificação, não indo além da 16ª posição na grelha. Na corrida, o piloto da DS Techeetah nem teve tempo de aquecer, sendo vitima de um toque de um adversário logo no arranque, que o colocou fora de prova. Já ontem, AFC voltou à ação, apostado em vingar o dia negativo de ontem. Na qualificação o piloto luso foi 7º, depois de um erro que o levou a perder o tempo por volta feito na sua tentativa (falhou o seu tempo de entrada em pista e por isso viu o seu tempo apagado) mas a verdade é que António voltou a confrontar-se com problemas de afinação do seu monolugar, que não permitiu ir além da 12ª posição final.

Sem dúvida um inicio complicado para o piloto Português, que no final desta jornada dupla de Riade, referia que: “pior não poderia ter corrido. Há fins de semana complicados e este foi sem dúvida um dos mais difíceis que tive nos últimos tempos. No Sábado problemas de travões na qualificação e depois na corrida um toque logo no arranque, nem 200 metros fiz… Hoje voltámos com energia renovada, mas senti muitas dificuldades em impor um bom ritmo na corrida, o carro estava a fugir muito de frente e foi mesmo muito difícil lutar e manter-me nos lugares pontuáveis. É um inicio complicado para todos na equipa, temos de rapidamente melhorar muitos aspetos internos nossos e garantir que estamos mais fortes na próxima corrida no México!”