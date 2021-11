Fórmula E, Félix da Costa: “Não estamos aqui para participar, estamos aqui para vencer” | AutoSport

As primeiras indicações da DS Techeetah nos testes de preparação da nova época em Valência são positivas e António Félix da Costa aparenta estar satisfeito. Depois de no dia de ontem o piloto português ter feito tempos competitivos, sempre nos lugares da frente, o otimismo é evidente.

“Até agora, tudo bem”, disse o português, sobre os testes em Valência. “Temos estado a fazer muitos testes e coisas em que temos estado a trabalhar desde o ano passado que precisavam de ser melhoradas. Este é um grupo de pessoas que trabalha sempre com ambição. Não estamos aqui para participar, estamos aqui para vencer. Estamos a enfrentar muitas coisas, por isso este campeonato vai exigir os nossos melhores esforços para o conseguir. O JEV ainda está lá e o JEV é ótimo. Damo-nos muito bem. Apesar de termos passado por uma fase de reestruturação, 95% das pessoas são as mesmas – ainda mais. Sabemos exatamente no que precisamos de trabalhar e tudo está a correr bem”.