Fórmula E, Félix da Costa: “Muita vontade de lutar por um pódio”

António Félix da Costa regressa novamente este fim-de-semana à ação, no seu terceiro fim-de-semana consecutivo em competição. Marraquexe recebe a quinta prova da temporada 2019/2020 da Fórmula E, com o português apostado em manter a boa forma das últimas corridas, onde obteve dois pódios, no Chile e no México.

Num circuito que bem conhece e de onde guarda memórias agridoces, Félix da Costa esteve esta semana no simulador a preparar a corrida do fim-de-semana que se avizinha. O piloto da DS Techeetah mostra-se “desejoso de iniciar o fim-de-semana aqui em Marrocos, uma pista onde sempre me bem dei bem e gosto particularmente, aliás aqui no ano passado perdi a vitória devido a um toque já perto do final. Penso que vamos voltar a ter um bom carro em termos de ritmo de corrida e gestão de energia, agora em qualificação temos trabalhado para darmos um salto. Por ser agora terceiro no campeonato estou integrado no grupo 1 da qualificação, onde normalmente a pista se encontra mais lenta, de qualquer forma encaro o fim-de-semana com otimismo e muita vontade de lutar por um pódio e sobretudo trazer para casa bons pontos para o campeonato”, referiu Félix da Costa, que já se encontra em Marraquexe, ele que viajou diretamente dos Estados Unidos, com uma breve paragem em Paris, onde se situa a sede da sua equipa DS Techeetah.

Em termos de campeonato recorde-se que António Félix da Costa é atualmente 3º classificado com 39 pontos, menos 8 que Mitch Evans, atual líder da tabela. A corrida deste fim-de-semana corre-se pela 4ª vez em Marraquexe, no circuito internacional Moulay El Hassan, nome do príncipe herdeiro de Marrocos. O circuito conta com 2,97km de perímetro e é composto por um total de doze curvas, desenvolvendo-se ao longo da velha muralha de Marraquexe, a poucos minutos da medina.

O programa do fim-de-semana inicia-se já amanhã (6ª feira) e não apenas sábado como habitualmente, com a primeira sessão de treinos livres marcada para as 15h40. No sábado bem cedo tem lugar a segunda sessão de treinos livres, seguida da qualificação às 10h00. Da parte da tarde terá então lugar a corrida com quarenta e cinco minutos acrescida de uma volta, com início marcado para as 13h45 (hora portuguesa) e com transmissão em direto no Eurosport.