Fórmula E, Félix da Costa: “Motivados e com vontade de vingar as últimas corridas”

Não tem sido uma época fácil para António Félix da Costa, com os azares sucederem-se nas provas, o que tem tornado a recandidatura ao título mais complicada. Mas chegou o tempo de fazer “all in” no Mónaco.

Para qualquer piloto correr no Mónaco é sempre especial e António Félix da Costa não foge à regra, ele que ao longo da sua carreira já teve o privilégio de o fazer em três categorias diferentes, a GP3 Series, a World Series by Renault 3.5 e mais recentemente a Fórmula E. Com pódios alcançados, só falta mesmo a vitória a Félix da Costa nas ruas do Principado, ele que se assume como um fã do circuito monegasco: “A magia de correr no Mónaco é única, todo o ambiente à volta do fim-de-semana é diferente de qualquer outro lugar. Apesar de termos perdido pontos importantes na corrida de Valência, a verdade é que temos muito campeonato pela frente, além disso sabemos que temos um bom carro, portanto o objetivo para este fim-de-semana no Mónaco é claro: qualificar bem, pois se o fizermos facilita muito o trabalho na corrida. Estamos motivados e com vontade de vingar as últimas corridas!”

O programa do fim-de-semana tem lugar como habitualmente apenas no dia de Sábado, com duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação, que irá determinar a grelha de partida. Da parte da tarde, sempre no Sábado, a partir das 15h00, hora portuguesa, pode acompanhar a corrida em direto (com duração de 45 min), tanto no Eurosport 2, como na Eleven Sports.

Pode votar no Fanboost e ajudar o piloto português na corrida AQUI