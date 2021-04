Fórmula E, Félix da Costa: “marcar bons pontos e lutar pelos pódios”

António Félix da Costa regressa já este fim-de-semana ao ativo, em Valência, para a 5ª e 6ª provas da temporada 2021 do Campeonato Mundial FIA Fórmula E O piloto da DS Techeetah já subiu ao pódio esta temporada, mas tem tido um inicio de temporada marcado por alguns infortúnios, pelo que a palavra de ordem em Valência é atacar e somar bons pontos para o campeonato.

Decorridas que estão as quatro primeiras corridas da temporada da Fórmula E, a época tem sido até agora marcada pela extrema competitividade entre todas as equipas, com dez pilotos diferentes a subirem ao pódios nestas quatro primeiras provas. Para Valência espera-se novamente muitas batalhas em pista, sendo que desta vez a Fórmula E corre no circuito Ricardo Tormo, um traçado tradicional e não num circuito citadino, como é seu hábito.

Para António Félix da Costa a palavra de ordem é ataque, ele que conhece bem este traçado dos tempos da Fórmula 3, ainda que com ligeiras alterações face ao seu layout normal: “Depois da corrida de Roma analisámos bem as áreas a melhorar e sabemos bem o que temos de fazer em Valência para ser bem sucedidos. Temos muito campeonato ainda pela frente mas quero marcar bons pontos aqui em Valência e lutar pelos pódios. Pela primeira vez desde há muito tempo não vou estar no grupo 1 na qualificação, pelo que vamos ao ataque, procurar tirar partido dessa situação!” , referiu o piloto de 29 anos, que recorde-se é o atual Campeão Mundial em titulo da Fórmula E.