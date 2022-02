Fórmula E, Félix da Costa: “Marcámos bons pontos, que era o que eu queria” (vídeo) | AutoSport

Foi uma corrida dura, intensa, com muitas lutas, mas no fina António Félix da Costa estava satisfeito com o resultado e com a exibição. O quarto lugar foi um bom resultado, olhando aos altos e baixos que a corrida teve e ao toque que danificou a sua asa dianteira e que certamente terá dificultado a vida ao piloto luso. No final, um quarto lugar, bons pontos e agora mais de um mês de paragem antes da visita a Roma para afinar pormenores e crescer um pouco mais: