Fórmula E: Félix da Costa já conhece o seu novo Porsche 99X Electric

A Porsche apresentou o seu monolugar de Fórmula E para as próximas duas épocas: o novo Porsche 99X Electric. O monolugar elétrico de terceira geração foi atualizado, sendo que as principais inovações técnicas incluem a ativação da tração nas rodas dianteiras, pneus de maior aderência e uma asa dianteira modificada.

O Campeão do Mundo em título, Pascal Wehrlein e António Félix da Costa, o piloto com mais vitórias na época passada, mantêm as suas posições como pilotos da equipa oficial TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Os dois carros clientes da Andretti Formula E terão ao volante o antigo Campeão do Mundo Jake Dennis e o novo piloto de fábrica da Porsche, Nico Müller. O modelo de evolução herda o desportivo de fórmula de maior sucesso da Porsche até hoje: em sua versão GEN3, o Porsche 99X Electric venceu o campeonato mundial de pilotos dois anos consecutivos – com Dennis em 2022/2023 e com Wehrlein em 2023/2024.

Tração integra temporária é novidade

O conceito permanece o mesmo: de acordo com os regulamentos, a energia disponível é restrita.

Isto obriga as equipas e os seus pilotos a otimizarem a eficiência dos carros em todas as áreas.

Os componentes desenvolvidos pelo construtor puderam ser alterados para o GEN3 Evo.

O departamento de desenvolvimento da Porsche em Weissach aproveitou a oportunidade para explorar o potencial de otimização identificado ao longo das duas últimas épocas – particularmente em termos de tração.

A homologação dos componentes do construtor é novamente válida por duas épocas. A quarta geração de carros, GEN4, deverá ser introduzida na época 13 (2026/2027).

A partir de agora, a tração dianteira pode ser ativada nos duelos de qualificação, durante as partidas das corridas e também durante o Modo de Ataque.

Isto dá aos carros uma tração integral temporária, permitindo ao Porsche 99X Electric acelerar até aos 100 km/h em cerca de dois segundos. Tornar o acionamento da tração dianteira tão eficiente quanto possível representa outro desafio técnico, com as lições aprendidas a beneficiarem também os carros de estrada da Porsche.

Os pneus de maior desempenho do fornecedor exclusivo Hankook ajudarão os carros de Fórmula E a atingir velocidades ainda mais elevadas na nova época. Para reduzir a pegada ecológica, cada carro continuará a ter apenas dois jogos de pneus disponíveis por fim de semana de corrida (três jogos para as corridas duplas).

O perfil dos pneus torna-os adequados tanto para condições secas como molhadas. O modelo evolution é reconhecido principalmente pela sua asa dianteira modificada. A nova forma deverá torná-la mais estável, permitindo-lhe resistir melhor ao contacto.

Foram efetuadas outras modificações no revestimento atrás da barra de proteção e à frente das rodas traseiras. Purple Sky Metallic e Shade Green Metallic – estas são as novas cores do revestimento do Porsche 99X Electric.

Foram estas as cores que a Porsche utilizou para apresentar, no início do ano, a nova ponta de lança dos seus desportivos eléctricos para a estrada: o Taycan Turbo GT, o carro de produção mais potente que a marca alguma vez construiu.

Os tons de roxo e verde substituem a tradicional combinação de preto, branco e vermelho. Simbolizam a transferência de tecnologia do desporto automóvel para a produção.

A mudança de cor representa também a eletrificação e o espírito pioneiro da Porsche: O objetivo é também expressar visualmente a força inovadora da empresa na progressiva Fórmula E.

Para António Félix da Costa, piloto da Porsche: “Estamos entusiasmados por ver em que ponto estamos. A tração integral, os novos pneus e a revisão completa dos nossos próprios componentes podem agitar um pouco as coisas, apesar de não haver grandes alterações nos regulamentos. Estou otimista e satisfeito por voltarmos a alinhar em São Paulo no início de dezembro. Espero que os fãs gostem das nossas novas cores”.