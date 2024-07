Fórmula E, Félix da Costa: “fui o piloto com mais vitórias e levo desta época muita aprendizagem”

Londres acolheu as duas últimas corridas da temporada 2024 do Mundial de Fórmula E. António Félix da Costa não foi feliz neste último embate, mas teve um papel fundamental no apoio ao seu colega de equipa Pascal Wherlein, que se sagrou Campeão. O piloto português terminou a época no 6º lugar, sendo o piloto que mais vitórias alcançou durante o ano, num total de quatro triunfos.

As contas ainda permitiam António Félix da Costa sonhar com o título Mundial, mas logo no sábado a sorte não quis nada com o piloto português, que foi literalmente empurrado contra o muro na entrada da reta da meta, numa altura em que ascendia ao 5º lugar.

O piloto que empurrou Félix da Costa acabou por ser penalizado, mas isso em nada alterava a corrida do piloto da TAG Heuer Porsche, que viria a terminar prematuramente a corrida, obrigado a desistir com a suspensão do seu monolugar danificada. Já ontem teve lugar nova corrida, a derradeira da temporada 2024, com o piloto luso a largar do 10º lugar, mas fruto de muita garra e determinação, rapidamente se instalou no 4º lugar, seguindo bem de perto e protegendo o seu colega de equipa – Pascal Werhlein, que ocupada nessa fase a 3ª posição.

No final AFC acabaria por terminar no 5º lugar, permitindo que Werlein se sagrasse Campeão do Mundo e apoiando a Porsche a vencer o título de construtores, no entanto, o mais caricato estava para vir… 3 horas após o final da prova os comissários decidiram penalizar AFC com 5 segundos, devido a uma manobra de batalha com Nick Cassidy, que resultou num furo para o seu rival, no entanto, o próprio Cassidy confirmou no final tratar-se de um incidente de corrida.

A verdade é que Félix da Costa foi mesmo penalizado em 5 segundos, caindo para o 13º lugar, perdendo os seus 10 pontos e com isso a Porsche perdeu o título Mundial de construtores para a Jaguar.

Um momento estranho, que em nada faz juz à verdade desportiva e que uma vez mais mostra que há algo a refletir na FIA e na análise dos incidentes, isto se pretendem que a paixão do público prevaleça e que os pilotos lutem em pista com respeito, mas simultaneamente com garra e agressividade. Tal como Félix da Costa revelou depois, meteu por dentro face ao concorrente contra quem lutava, e tocou muito ligeiramente na roda traseira direita do Jaguar de Nick Cassidy, que após a curva seguinte foi direto para as boxes com um furo.

António Félix da Costa: “Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Pascal pelo título Mundial. Sei bem o sentimento que ele deve estar a sentir, já venci um título e é de facto um grande marco para ele e para toda a nossa equipa Porsche. Sinto-me contente nesse aspecto por ter ajudado em várias corridas durante o ano onde o protegi e apoiei para que chegasse a Londres nesta posição. Do meu lado pessoal foi um fim-de-semana difícil, onde nada saiu bem, com um toque no sábado a destruir a minha corrida e no domingo uma penalização que não se entende bem, acabou por me tirar o 5º lugar e mais que isso, retirar o título de construtores à Porsche.

Enfim, é o final de uma época muito desafiante, provavelmente a mais intensa da minha carreira a nível psicológico, onde viemos de um início muito difícil, para grandes momentos.

Fui o piloto com mais vitórias e levo desta época muita aprendizagem, que me vai ser muito útil para o futuro. Voltamos em dezembro para o início da próxima temporada, até lá focar bem no trabalho de preparação técnico com a equipa, mas também na minha preparação física e mental, quero voltar mais forte e completo para reconquistar e lutar pelo título Mundial.

Quero ainda agradecer a todos os portugueses que me apoiam sempre, sinto esse apoio em pista e acredito que juntos poderemos voltar a sentir a emoção da conquista de um título Mundial. É para isso que vou trabalhar!

