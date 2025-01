Fórmula E: Félix da Costa foi o mais rápido no 1º treino na Cidade do México

A TAG Heuer Porsche voltou a estar no topo, com António Félix da Costa a ser o mais rápido da primeira sessão de treinos livres na Cidade do México, com um impressionante 1m10,855s. A sua volta foi a mais rápida dos 350kwh, com o seu colega de equipa Pascal Wehrlein a fazer o melhor tempo dos 300 kwh.

Taylor Barnard, da NEOM McLaren, ficou em segundo, depois do seu resultado no pódio em São Paulo, com Oliver Rowland, da Nissan, em terceiro. Wehrlein terminou a sessão em quarto, com Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, em quinto. Lucas di Grassi, da Lola Yamaha ABT, foi sexto, com Norman Nato (Nissan) em sétimo, Sebastien Buemi (Envision Racing) em oitavo, Edoardo Mortara (Mahindra Racing) em nono e Stoffel Vandoorne a fechar o top 10 da Maserati MSG Racing.

A sessão de 40 minutos serviu para as equipas a obterem os primeiros dados sobre o circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez na era GEN3 Evo.

Após 10 minutos de sessão, o 1-2 da Andretti, com Mueller a superar o seu colega de equipa Jake Dennis, que venceu aqui na 9ª temporada. Todas as atenções estarão viradas para os carros com motorização Porsche – Porsche, Andretti e Cupra Kiro – uma vez que tiveram um bom desempenho aqui no passado e venceram as duas últimas corridas.

Logo de seguida, o vencedor de São Paulo, Mitch Evans, foi o mais rápido e manteve-se aí durante a maior parte da sessão. No entanto, ele foi destronado a meio da sessão por Lucas di Grassi, da Lola Yamaha ABT, que garantiu um tempo de 1m11,417s. O brasileiro já venceu aqui em duas ocasiões e garantiu a pole position e um pódio na 9ª temporada, quando pilotava para a Mahindra Racing.

Antes de chegar ao topo dos tempos, di Grassi estava a levar o seu carro aos limites e a explorar todo o circuito, indo para a relva após a saída da Curva 1. Robin Frijns, da Envision Racing, e Norman Nato, da Nissan, encontraram a via de escapatória para regressar, depois de terem saído da Curva 1.

A seis minutos do fim, Evans voltou a estar no topo da tabela de tempos, mas foi rapidamente ultrapassado pelos dois Porsche, com Pascal Wehrlein a ser o mais rápido, antes de António Félix da Costa ser três décimos mais rápido e ser o primeiro a entrar na casa do 1m10s.

O tempo acabou por ser imbatível, apesar de Evans ter feito um primeiro sector roxo na sua última volta, mas foi forçado a terminar em quinto. O Cupra Kiro de David Beckmann também esteve muito perto de perder a traseira do seu novo carro nos últimos momentos da volta, depois de sair da secção do estádio.