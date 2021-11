Fórmula E: Félix da Costa foi o mais rápido durante a manhã, Stoffel Vandoorne ficou na frente durante a tarde | AutoSport

O segundo dia de testes em Valência começou com uma simulação de corrida. Depois de ontem se ter testado o novo formato de qualificação, que pretende ser mais justo e evitar as polémicas do ano passado, o dia de hoje foi de simulação de corrida, com a nova medida de aumento de 45 seg. ao tempo de corrida por cada 60 seg. de Safety Car a ser colocada à prova, ao invés de retirar energia disponível para evitar o que aconteceu na corrida de Valência no ano passado.

Nyck de Vries foi o vencedor, seguido de Edo Mortara e Stoffel Vandoorne, mas o resultado desta corrida, como se depreende do ambiente de teste, pouco quer dizer, apesar de haver já uma tendência com as unidades motrizes Mercedes a terem algum ascendente, quer na qualificação (Mitch Evans fez a pole na simulação de qualificação para a Jaguar), quer na corrida. No final da manhã ainda tivemos meia hora de testes livres e aí António Félix da Costa foi o mais rápido da sessão com o tempo de 1m26.769s.

Na sessão da tarde foi Stoffel Vandoorne a ser o mais rápido com o tempo de 1m26.045s que acabou por ser o mais rápido do dia, ficando à frente de Mortara. Na sessão da tarde Félix da Costa foi o mais lento de todos com o melhor registo a ser de 1m30.488s, mas o piloto português foi o que mais voltas deu nesta tarde, com 52, com o segundo piloto com mais voltas a ser Jean Éric Vergne com 47. Félix da Costa foi 22º e Vergne 20º, com a DS a esquecer os tempos por volta nesta tarde.