Fórmula E, Félix da Costa: “foco é andar rápido e lutar pelos lugares do pódio” | AutoSport

O Mundial de Fórmula E visita este fim-de-semana a cidade de Berlim, para a 7ª e 8ª jornadas da temporada 2022. Depois da boa exibição do Mónaco, António Félix da Costa volta este ao circuito localizado no antigo aeroporto de Tempelhof, local que tem boas memórias, onde se sagrou Campeão do Mundo em 2020.

António Félix da Costa já está em Berlim, naquele que é o seu 3º fim-de-semana consecutivo em ação. Depois do Mónaco na Fórmula E, seguiu-se Spa Francorchamps no Mundial de Resistência (WEC), e agora novamente na Fórmula E para a jornada dupla de Berlim, num fim-de-semana bem importante, onde Félix da Costa quer manter a boa performance que teve no Mónaco, e capitalizar em bons resultados e pontos para a luta do campeonato.

Apesar de saber das exigências deste traçado, e do elevado nível competitivo do pelotão da Fórmula E, Félix da Costa está apostado em “lutar por pódios”. Nesta altura a abordagem e a minha mentalidade é não pensar em campeonato, mas sim atacar e potenciar o nosso forte andamento em bons resultados. Mais tarde logo se verá, mas neste momento o foco é andar rápido e lutar pelos lugares do pódio. Estamos fortes, com um bom carro, além disso gosto bastante deste circuito, que me traz obviamente boas memórias, portanto estou motivado e com vontade de entrar em pista para esta dupla corrida de Berlim!”, referiu AFC, que recorde-se, foi precisamente aqui, no circuito de Tempelhof, que, em 2020, fez história para o automobilismo Português, sagrando-se Campeão do Mundo de Fórmula E.

Numa altura em que estão decorridas seis das dezesseis provas da época, Félix da Costa é atualmente 10º classificado nas contas do Mundial de Fórmula E. Para este fim-de-semana, espera-se casa cheia no ex-aeroporto de Tempelhof, situado em Berlim. O programa do fim-de-semana começa sábado, com duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida está marcada para as 14h00 (hora Portuguesa), com transmissão em direto na Eleven 3 e no Eurosport 2 a partir das 13h50. No Domingo a dose repete-se com nova qualificação, e com a corrida a ter início novamente às 14h00, sempre com transmissão em direto na Eleven 3 e no Eurosport 2.

Horário do fim-de-semana em Berlim

SÁBADO

Qualificação – 09h40 (Eleven 3)

Corrida – 13h50 (Eleven 3 e Eurosport 2)

DOMINGO

Qualificação – 09h40 (Eleven 3)

Corrida – 13h50 (Eleven 3 e Eurosport 2)