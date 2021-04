Fórmula E, Félix da Costa: “Finalmente temos um carro novo…”

A Fórmula E regressa este fim-de-semana, em Roma, para a 3ª e 4ª corridas da temporada 2021. Depois do pódio alcançado na corrida inaugural, na Arábia Saudita, António Félix da Costa e a sua equipa DS Techeetah vão estrear o novo monolugar DS E-Tense FE21, existindo uma grande expectativa em relação às melhorias face ao carro da temporada passada, que levou o piloto Português ao título Mundial de Fórmula E.

O programa do fim-de-semana inicia-se sábado, com duas sessões de treinos livres, logo pela manhã, seguindo-se a qualificação, que determinará a grelha para a corrida. Da parte da tarde, a partir das 14h30 terá lugar a corrida com duração de 45 minutos acrescida de uma volta. No Domingo a dose repete-se com nova qualificação e outra corrida, sempre com 45 minutos e uma volta, desta feita com inicio às 11h30.

Como habitualmente as corridas podem ser acompanhadas em direto, tanto no Eurosport, como na Eleven Sports.

Sábado: 14h30 – corrida 1 (Eurosport 2 e Eleven 3)

Domingo: 11h30 – corrida 2 (Eurosport 1 Eleven 3)