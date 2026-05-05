Fórmula E, Félix da Costa: “Fim de semana frustrante”

António Félix da Costa regressou de Berlim com apenas 1 ponto, após um fim de semana marcado por dois resultados negativos consecutivos, ambos condicionados por fatores externos ao piloto da Jaguar TCS Racing. O duplo encontro na capital alemã ficou assim longe do potencial demonstrado pelo português ao longo de todo o fim de semana.

No sábado, Félix da Costa esteve na luta pelo top 5, mas um problema na caixa de velocidades do seu monolugar prejudicou o resultado final, fazendo-o cair na classificação na parte final da corrida. A vitória nessa jornada foi para Nico Müller (Porsche), com Nick Cassidy (Citroën) em segundo e Oliver Rowland (Nissan) a fechar o pódio.

No domingo, o dia começou de forma promissora, com AFC a registar a melhor marca na sessão de grupos da qualificação, garantindo o 8.º lugar na grelha de partida. Em corrida, o piloto luso esteve regularmente entre os cinco primeiros, mas nas voltas finais, quando disputava o 4.º lugar, foi vítima de um toque que furou o pneu traseiro do seu carro. A paragem obrigatória na box para substituição do pneu ditou uma queda para o 18.º e último lugar, posição em que terminou a corrida. O vencedor foi o seu companheiro de equipa Mitch Evans (Jaguar), com Rowland em segundo (Nissan) e Pascal Wehrlein (Porsche) a completar o pódio.

Nas contas do campeonato, com oito das dezassete corridas disputadas, Wehrlein assume a liderança com 101 pontos. Félix da Costa ocupa o 8.º lugar com 65 pontos.

“Foi um fim de semana muito complicado e frustrante” disse AFC. “Tínhamos boa performance, mas em ambas as corridas aconteceram coisas fora do meu controlo. A Fórmula E é isto mesmo, depois de duas vitórias seguidas, dois maus resultados. Vamos trabalhar muito para voltar mais fortes na próxima corrida, que é uma jornada dupla no Mónaco. Parabéns ao Mitch que ganhou e deu bons e importantes pontos à equipa.”

Classificação Mundial de Fórmula E 2025 / 2026:

Pascal Wehrlein – 101 pontos Mitch Evans – 98 pontos Edoardo Mortara – 93 pontos Oliver Rowland – 83 pontos Nico Muller – 75 pontos Nick Cassidy – 69 pontos Jake Dennis – 66 pontos António Félix da Costa – 65 pontos Sebastien Buemi – 55 pontos Josep Maria Martin – 25 pontos

… (20 pilotos classificados)