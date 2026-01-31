Fórmula E, Félix da Costa: “Feliz com este resultado!”

Por José Caetano

Esta tarde, às 19h05 em Portugal Continental, António Félix da Costa, num Jaguar I-Type 7, arranca da terceira posição da grelha de partida para as 39 voltas do ePrix de Miami, a ronda 3 do Mundial de Fórmula E. Para o português, melhor sessão de qualificação da temporada, depois do sexto lugar em São Paulo e o 10.º na Cidade do México! Na “pole”, pela primeira vez, Nico Müller, num Porsche 9XX Electric.

“Feliz com este resultado! Uma posição no ‘top-5’ é ótima para o início de corrida, que antecipo caótico. Nas meias-finais, o Felipe Drugovich fez uma volta incrível e venceu-me. Espero um ePrix divertido e, seguramente, muito complicado”, disse o português, que tem oito “poles” na Fórmula E, mas ganha uma qualificação desde 14 de agosto de 2022 – então, conquistou-a em Seul, na Coreia do Sul, no final da Época 8, com a DS Techeetah. Entretanto, esteve três temporadas como piloto da Porsche e passaram-se dois anos, cinco meses e 17 dias, e 51 ePrix…

MIAMI, FLORIDA – JANUARY 30: Antonio Felix da Costa of Portugal driving the (13) Jaguar TCS Racing Jaguar I-TYPE 7 on track during Practice, ahead of the Miami E-Prix, Round 3 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Miami International Autodrome on January 30, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Simon Galloway/LAT Images)

Félix da Costa, nesta sessão de qualificação, garantiu a segunda posição no grupo B, resultado que valeu o apuramento para a fase de duelos do programa. Depois, o piloto português venceu o sueco Joel Eriksson, da Envision, nos quartos de final, e perdeu para o brasileiro Felipe Drugovich, da Andretti, nas meias-finais. Na final, o suíço Nico Müller, da Porsche, superiorizou-se ao campeão da Fórmula 2 em 2022 e piloto de reserva da Aston Martin no Mundial de Fórmula 1 de 2022 a 2025, com 55,455 s “contra” 55,584 s.

A special day for the @PorscheFormulaE team 🤩 Here's the moment that @Nico_Mueller became a Formula E pole sitter 💪#MiamiEPrix pic.twitter.com/LfqsgveE59 — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Nico Müller, ao 65.º ePrix na Fórmula E, conseguiu, finalmente, a primeira “pole” e, esta tarde (19h05 de Portugal Continental), no Autódromo Internacional de Miami, em variante do circuito inaugurado pela Fórmula 1 em 2022 que tem só 2,320 km e 14 curvas, o piloto suíço de 33 anos “perseguirá”, também, a primeira vitória. Para já, somou mais três pontos no campeonato, passando a contar com 15. Já Félix de Costa, que não ganha no Mundial desde Portland-2024, procura, ainda, garantir os primeiros pontos nesta Época 12.

Na qualificação de Miami, diversos resultados surpreendentes, nomeadamente as eliminações na fase de grupos do campeão em título Oliver Rowland, da Nissan, e dos ex-campeões da Fórmula E Pascal Wehrlein (Porsche), Jake Dennis (Andretti), Jean-Éric Vergne (Citroën), Lucas di Grassi (Lola-Yamaha ABT) e Sébastien Buemi (Envision). O comandante do campeonato, o neozelandês Nick Cassidy, da equipa Citroën, conquistou a sétima posição na grelha de partida, eliminado, nos quartos de final, pelo neerlandês Nyck de Vries, da Mahindra.

Existe o risco chuva antes e durante o ePrix de Miami, facto que permite antecipar corrida ainda mais eletrizante e imprevisível.

Grelha de partida

1.º Nico Müller (Porsche)

2.º Felipe Drugovich (Andretti)

3.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA (Jaguar)

4.º Nyck de Vries (Mahindra)

5.º Taylor Barnard (DS Penske)

6.º Joel Eriksson (Envision)

7.º Nick Cassidy (Citroën)

8.º Norman Nato (Nissan)

9.º Mitch Evans (Jaguar)

10.º Maximilian Günther (DS Penske)

11.º Oliver Rowland (Nissan)

12.º Pascal Wehrlein (Porsche)

13.º Pepe Martí (Cupra KIRO)

14.º Zane Maloney (Lola-Yamaha ABT)

15.º Jake Dennis (Andretti)

16.º Edoardo Mortara (Mahindra)

17.º Jean-Éric Vergne (Citroën)

18.º Dan Ticktum (Cupra KIRO)

19.º Lucas di Grassi (Lola-Yamaha ABT)

20.º Sébastien Buemi (Envision)

Foto: Mark Sutton/LAT Images