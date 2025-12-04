Fórmula E: Félix da Costa estreia-se na Jaguar e vê São Paulo como “teste importante”

António Félix da Costa começa este fim de semana a sua época na Fórmula E, naquela que é a temporada de despedida da terceira geração de monolugares da Fórmula E, o GEN3 Evo. Num plantel em que apenas Nissan, Mahindra e Lola Yamaha ABT mantiveram as mesmas duplas, António Félix da Costa trocou a Porsche pela Jaguar TCS Racing, onde vai formar dupla com Mitch Evans.

​São Paulo, no Brasil, é o primeiro destino do ano, no traçado citadino em torno do Sambódromo do Anhembi. Em declarações ao AutoSport, Félix da Costa admite que o primeiro fim de semana de Fórmula E será um teste importante para a sua nova temporada de Fórmula E.

O piloto luso chega a São Paulo com experiências prévias em mente, depois das valiosas lições do arranque na Porsche. Com uma nova equipa, ainda reconhece áreas de desconhecimento e vê a primeira prova como uma oportunidade de identificar onde a equipa brilha e onde precisa melhorar. Só após vivenciar os desafios em pista, diz, será possível delinear uma estratégia clara para o que se segue.

“É agora, São Paulo, aqui vamos nós. Início de uma nova temporada. Tenho aqui uma série de zonas de desconhecimento total, com este começar uma época nova com uma nova equipa. A última vez que isto me aconteceu, não foi positivo com a Porsche. Aprendi muito com isso, por isso, agora é tentar evitar uma série de erros e percalços que possam existir” começou por dizer, estando agora ciente que vai ter que passar pela experiência e depois trabalhar de acordo com as novas informações que tiver: “sinceramente, acho que temos que ir para São Paulo, fazer a corrida, fazer o fim de semana, levar aqui um ‘murro no queixo’, se me permitem a expressão, e depois sim, voltar para casa e ver: “Ok, esta área e esta área temos que melhorar. Aqui, aqui, aqui estamos bem.” Mas, neste momento, falta-me um bocadinho uma direção de onde é que vamos estar bem, e onde é que possamos não estar tão bem. Por isso, só quero fazer o fim de semana, levar com tudo o que nos vai ser lançado, todos os desafios que nos vão ser lançados, e aí sim, daqui para a frente, então, delinear uma estratégia e uma direção para trabalhar”, disse.