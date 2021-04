Fórmula E: Félix da Costa estreia novo carro em Roma

A Fórmula E regressa este fim-de-semana, em Roma, para a 3ª e 4ª corridas da temporada 2021. Depois do pódio alcançado na corrida inaugural, na Arábia Saudita, António Félix da Costa e a sua equipa DS Techeetah vão estrear o novo monolugar DS E-Tense FE21, existindo uma grande expectativa em relação às melhorias face ao carro da temporada passada, que levou o piloto Português ao título Mundial de Fórmula E.

A temporada 2021 da Fórmula E teve inicio em Riade, numa dupla jornada que ficou marcada pela extrema competitividade entre todas as equipas do pelotão da Fórmula E. Com algumas formações já com o carro de 2021, outras apenas irão estrear o novo monolugar este fim-de-semana em Roma, casos da DS Techeetah, pelo que a dúvida sobre o que esperar deste fim-de-semana é grande.

Para o piloto Português trata-se de um traçado muito técnico, com bastantes alterações face aos anos anteriores e a expectativa face ao novo carro é grande, conforme refere: “trabalhámos muito no desenvolvimento do nosso novo carro. Na DS Techeetah estamos otimistas e motivados, mas sabemos que todas as equipas deram um passo em frente e acreditamos que também o faremos com o nosso novo carro, em termos de performance numa volta, mas sobretudo na otimização da gestão de energia. Vai ser um fim-de-semana intenso, com duas corridas, previsão de possível chuva, pelo que é importante estarmos focados, não cometer erros e procurar a perfeição na qualificação, uma vez que estou no grupo 1 e a pista encontra-se normalmente mais lenta. Vamos lutar para trazer bons pontos para casa!

Recorde-se que a DS Techeetah é a atual Campeã por equipas e por pilotos, no entanto é Nyck de Vries, piloto da Mercedes, o atual líder da classificação, com Félix da Costa atualmente a ocupar a 5ª posição do campeonato. O circuito citadino de Roma é uma das pistas mais longas do calendário, com 3.385km num total de dezanove curvas, tendo sofrido algumas alterações para este ano, mantendo no entanto os desafios típicos de um circuito citadino, com muitas ondulações, mudanças de elevação e um asfalto bastante irregular, mas agora com retas mais longas e rápidas e mais oportunidades de ultrapassagem.

O programa do fim-de-semana inicia-se Sábado, com duas sessões de treinos livres, logo pela manhã, seguindo-se a qualificação, que determinará a grelha para a corrida. Da parte da tarde, a partir das 14h30 terá lugar a corrida com duração de 45 minutos acrescida de uma volta. No Domingo a dose repete-se com nova qualificação e outra corrida, sempre com 45 minutos e uma volta, desta feita com inicio às 11h30.

Como habitualmente as corridas podem ser acompanhadas em direto, tanto no Eurosport, como na Eleven Sports.

Sábado: 14h30 – corrida 1 (Eurosport 2 e Eleven 3)

Domingo: 11h30 – corrida 2 (Eurosport 1 Eleven 3)

Classificação Fórmula E: