Fórmula E, Félix da Costa: “Estamos numa fase muito boa” (vídeo) | AutoSport

António Félix da Costa está no México para tentar mais uma vitória na Fórmula E. O piloto luso é agora quarto, a dez pontos do líder e um bom resultado na jornada dupla de Puebla pode colocar o atual campeão em boa posição para a revalidação do título.

Para isso há também o fanboost (VOTE AQUI) uma ferramenta importantíssima para a corrida de hoje.

Horários para hoje:

Treino Livre 1 – 14h

Treino Livre 2 – 16h

Qualificação – 18h

Corrida – 22h