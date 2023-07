Fórmula E: Félix da Costa em busca do título para a Porsche | AutoSport

2023 será certamente um ano memorável para António Félix da Costa. Pelos melhores e pelos piores motivos. Uma montanha-russa de emoções que tem vivido desde a sua chegada à Porsche. Neste fim de semana joga-se uma cartada decisiva e com o título de pilotos a ser uma miragem para o português, e muito difícil para o seu colega Pascal Wehrlein, a dupla vai focar-se no título de construtores.

Félix da Costa é um piloto de sorriso fácil, de boa onda e muito acessível. Mas não se deve confundir a simpatia com a sua visão e a sua inteligência. É a segunda vez que muda de equipa de forma algo inesperada e que sai por cima. Mudou da BMW para a DS Techeetah e foi campeão logo nesse ano. Mudou da DS para a Porsche e, apesar de não estar na luta pelo título, fez a troca certa, pois a Porsche tornou-se numa referência e está na luta pelo título de construtores.

A época não começou bem para Félix da Costa, longe das prestações do seu colega de equipa, principalmente em qualificação. Enquanto Wehrlein liderava o campeonato, Félix da Costa tentava enturmar-se na sua nova equipa. Foram necessárias apenas quatro corridas para o português regressar aos pódios. Na corrida seguinte, venceu, com uma das ultrapassagens mais bonitas da história da Fórmula E. Seguiram-se mais altos e baixos. O português chega à última ronda em sétimo, com 93 pontos.

Para António Félix da Costa trata-se da derradeira oportunidade de brilhar, fechar a época com um bom resultado e sobretudo apoiar a Porsche a trazer esse título Mundial para Estugarda.

“Para descrever esta temporada teria de escrever um livro. Começamos a temporada de forma gradual, depois respondi da melhor maneira com pódios e uma vitória, mas alguma falta de consistência não me permitiu estar na luta do campeonato. No entanto, sinto que todos estes obstáculos me tornam sempre mais forte como piloto. Este fim-de-semana o objetivo é claro, tanto eu como Pascal e toda a equipa queremos trazer o título de equipas para a Porsche. Temos 14 pontos de desvantagem para a Envision, portanto é recuperar pontos na corrida de sábado, e depois no domingo dar tudo para alcançar este feito, que seria especial por ser o primeiro para a Porsche. Vamos atacar, dar tudo e acreditar que somos capazes, esta é a mentalidade desta grande marca que é a Porsche!”

Londres recebe desta forma a 15ª e 16ª provas do Mundial de Fórmula E, derradeira jornada dupla. Na classificação de pilotos a luta será a dois, com Jake Dennis a liderar o campeonato, com 195 pontos, mais 24 que Nick Cassidy, numa classificação onde Félix da Costa ocupa o 7º lugar, com possibilidades ainda de terminar no top 5. Já na classificação de equipas, é a Envision Racing quem lidera a tabela, com 253 pontos, contra 239 da Tag Heuer Porsche e 228 da Jaguar. Uma grande batalha em perspetiva para o derradeiro embate de 2023.

O programa do fim-de-semana tem início já amanhã (6ª feira) com uma sessão de treinos livres. No sábado tem lugar uma 2ª sessão de treinos livres, seguida da qualificação. Da parte da tarde, a partir das 16h50, com transmissão em direto no Eurosport 2 e também na Eleven 2. No domingo a dose repete-se, com nova qualificação, seguida da corrida, novamente, com transmissão em direto na Eleven 3 e Eurosport 2, a partir das 16h50.