Fórmula E, Félix da Costa: “É uma vergonha o que se passou hoje” (vídeo) | AutoSport

António Félix da Costa estava visivelmente agastado com o desfecho da primeira corrida do fim de semana em Londres. Depois de ter feito uma corrida brutal e recuperado do 17º para o segundo lugar, foi penalizado com três minutos por ter um pneu abaixo da pressão mínima… isto porque tinha um furo lento. Uma decisão incompreensível. Equipa Porsche protestou a decisão e a classificação encontra-se provisória.